Flaşbellek, ‘En İyi Uluslararası Film’ Ödülünü Kazandı

Derviş Zaim’in yönettiği Flaşbellek filmi Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinde düzenlenen ve ülkenin önde gelen festivalleri arasında kabul edilen 27. Sedona Uluslararası Film Festivali’nden ‘En İyi Uluslararası Film’ ödülünü kazandı.

Ödül, ‘Flaşbellek’ ile ‘Asia’ adlı yapıtlar arasında paylaştırıldı. Flaşbellek filmi, Suriye’den Türkiye’ye uzanan bir yolculuğun yarattığı dönüşüm hikayesini heyecan dolu bir serüven olarak anlatıyor.

Film, 2020 yılında Fransa’nın en önemli iki festivalinden biri olan 42. Cinemed (Montpellier) Film Festivalinde ‘Genç Jüri Ödülü’nü kazanmış ve 12-19 Temmuz 2021 tarihlerinde Fransa’da CCAS (Social Activities of Energy) adlı kurumun organizasyonu ile salonlarda seyirci ile buluşmuştu.

Flaşbellek’te Arap sinemasının saygın oyuncularından Salah Bakri ile Ali Süleyman yer alıyor.

İkiliye Husam Chadat ve Sara El Debuch eşlik ediyorlar. Görüntü yönetmenliği’ni Andreas Sinanos’un, kurgusunu Aylin Zoi Tinel’in, müziğini Marios Takoushis’in yaptığı film, 2019 yılında Gaziantep ve Konya’da çekilmişti. Yönetmen Derviş Zaim, Flaşbellek’in Fransa’dan sonra Amerika’da da farkedilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Flaşbellek’in 2021-22 sinema sezonunda salonlarda Türk seyircisi ile buluşması bekleniyor.