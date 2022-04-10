'Flaşbellek' Türkiye’de vizyona giriyor

Suriye'deki savaşın iç yüzünü yansıtan, Kıbrıslı Türk Yönetmen Derviş Zaim imzalı "Flaşbellek" Türkiye'de bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor.

Katıldığı birçok festivalden ödülle dönen, TRT ortak yapımı "Flaşbellek" filminin yönetmen ve senaristliğini Derviş Zaim üstlendi.

Filmde, Esad rejiminin ordusunda fotoğrafçı olarak görev yapan bir gencin, şahit olduklarını vicdanına yedirememesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Dram türündeki yapımda uluslararası kariyeriyle dikkat çeken Orta Doğu sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri, Ali Süleyman, Husam Chadat, Sara El Debuch ve Muhammed Rifki rol aldı.