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'Flaşbellek' Türkiye’de vizyona giriyor

10 Nisan 2022 Pazar 22:18
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'Flaşbellek' Türkiye’de vizyona giriyor

 Suriye'deki savaşın iç yüzünü yansıtan, Kıbrıslı Türk Yönetmen Derviş Zaim imzalı "Flaşbellek" Türkiye'de bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor.

Katıldığı birçok festivalden ödülle dönen, TRT ortak yapımı "Flaşbellek" filminin yönetmen ve senaristliğini Derviş Zaim üstlendi.

Filmde, Esad rejiminin ordusunda fotoğrafçı olarak görev yapan bir gencin, şahit olduklarını vicdanına yedirememesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Dram türündeki yapımda uluslararası kariyeriyle dikkat çeken Orta Doğu sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri, Ali Süleyman, Husam Chadat, Sara El Debuch ve Muhammed Rifki rol aldı.

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