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FODER’in yeni sezon çalışmaları 5 Ekim’de başlıyor

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), yeni sezon çalışmalarına 5 Ekim’de başlıyor.

03 Ekim 2018 Çarşamba 15:40
FODER’in yeni sezon çalışmaları 5 Ekim’de başlıyor

FODER’den yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon açılışı kapsamında 5 Ekim’de FODER binasında kokteyl düzenleniyor. Gecede, Türkiyeli fotoğrafçı Şevket Şahintaş’ın söyleşisi yer alacak.

SİLLE-SANAT SARAYI SERGİSİ

Öte yandan, Merkezi Konya’da olan Sille-Sanat Sarayı tarafından düzenlenen sergiye, FODER mensuplarının da katıldığı belirtilen açıklamada, serginin Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu’na(FIAP'a) bağlı ILFIAP üyelerinin fotoğraflarından oluştuğu kaydedildi.

Sergide İtalya'dan IL CUPOLONE, KKTC'den FODER ve KIFSAD, Polonya'dan FOTUM, Türkiye'den GİFSAD, Güney Kıbrıs'tan PESGSPC , Kazakistan'dan MEDEO , Suudi Arabistan'dan World Photography Group (WPG) ve Sille Sanat Sarayı üyelerinin fotoğrafları sergilendi.

Serginin, bazı ILFIAP’a üye derneklerin merkezine de taşınacağı kaydedildi.

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FODERŞevket ŞahintaşSöyleşiGündemKıbrıs
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