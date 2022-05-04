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FODER’liler Lefke bölgesi'nde fotoğraf gezisi düzenlediler

04 Mayıs 2022 Çarşamba 17:17
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FODER’liler Lefke bölgesi'nde fotoğraf gezisi düzenlediler

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), Geçtiğimiz hafta düzenlenen gezi organizasyonda FODER üyeleri Lefke bölgesinde ilginç mekanlarda fotoğraf çekimleri gerçekleştirdiler. Sezonun dördüncü gezisinde, Güzelyurt'ta buluşan gezgin üyeler Akçay Köyüne hareket ettiler. Akçay’da içilen  sabah kahvesi ardından Akçay 1. Çocuk Ve Bahar Şenliği’nin yapıldığı yer ziyaret edildi.  Lefke, Karadağ bölgesinde  CMC maden işletmeleri araçlarının müze haline dönüştürüldüğü yerde fotoğraf çekimleri yapıldı. Lefke Barajı, Gemikonağı Göleti CMC hamamları ve bölge doğası belgelendi.    Sonra Yeşilırmak köyü piknik alanında öğle yemeği için mola verildi. Burda da bölge doğa – manzara ve köye hareketlilik katan  çilek tarlalarındaki  çekimler güne ayrı bir renk kattı.  Gemikonağı yolu üzerinde bulunan (CMC) eski maden limanı ve ardından gün batımının  fotoğraflanmasıyla gezi son buldu.              

Anahtar Kelimeler:
LefkeKKTCFODER
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