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FOLK-DER’den KİKEV’e bağış

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) ve Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) işbirliği ile gerçekleşen “Garanfil” Projesine emek veren tüm paydaşlar geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir yemekte buluştu.

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:59
FOLK-DER’den KİKEV’e bağış

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FOLK-DER açıklamasına göre, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Ali Katipoğlu, Garanfil DVD satışlarından elde edilen geliri KİKEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru’ya teslim ederken, projenin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

KİKEV ve FOLK-DER yönetim kurulu üyeleri, projenin mimarları, Sıla 4 üyeleri Erdinç Gündüz, Ferahzad Gürsoy ve BRT kameraman ve yönetmenlerinin katıldığı gecede geleceğe yönelik yapılacak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Folk-DerKİKEVGaranfil ProjesiBağışHaberGündemKıbrıs
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