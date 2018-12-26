KİKEV ve FOLK-DER yönetim kurulu üyeleri, projenin mimarları, Sıla 4 üyeleri Erdinç Gündüz, Ferahzad Gürsoy ve BRT kameraman ve yönetmenlerinin katıldığı gecede geleceğe yönelik yapılacak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
FOLK-DER’den KİKEV’e bağış
Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) ve Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) işbirliği ile gerçekleşen “Garanfil” Projesine emek veren tüm paydaşlar geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir yemekte buluştu.
26 Aralık 2018 Çarşamba 11:59