FOLK-DER’den KİKEV’e bağış

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) ve Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) işbirliği ile gerçekleşen “Garanfil” Projesine emek veren tüm paydaşlar geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir yemekte buluştu.