Forex kılıfı altında sanal bahis!

Türkiye’de herhangi bir yasa dışılığı ve kötüye kullanımı önlemek adına belli kurallar çerçevesinde yasal olan Forex sisteminin ülkemizde hiçbir yasal dayanağı bulunmuyor. Hiçbir yasal dayanağı olmamasına rağmen ülkemizde mantar gibi türeyen Forex işletmelerinden kötü kokular geliyor! Türkiye’de, Forex sisteminin farklı amaçlarla kullanımını önlemek amacıyla, sisteme giriş için minimum 50 bin TL’ye ihtiyaç duyuluyor. Foreign Exchange kelimelerinin kısaltımı olan Forex, döviz ticareti anlamına geliyor. Bu ticaret uluslararası arenada yapılıyor, yani döviz bürosunda yapılmayan işlemler, Forexte yapılabiliyor.



Türkiye’de sadece yetkili firmalar tarafından gerçekleştirilebildiği için, Türkiye’de Forex izni alamayan bazı ‘uyanıklar’ KKTC’deki yasal boşluktan yararlanarak Türkiye’de yapamadıkları yasadışı işleri KKTC’ye taşıyorlar.

TÜRKİYE’DE DENETLENİYOR!

Forex Türkiye’de, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlenen ve denetlenen yasal bir piyasayken, ülkemizde ise Forex işlemleri yapan kuruluşları denetleyen hiçbir yasal düzenleme ve mevzuat yok. Türkiye’de SPK, 2011 yılında Forex piyasasını incelemeye aldı ve sonucunda tanımını yaparak yasal kıldı. Buna göre Forex; dövize, mala ve kıymetli madenlere dayalı olarak gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım işlemleridir.



KKTC’DE YASASI VE DENETİMİ YOK!

Ülkemizde, hiçbir yasal düzenleme ya da denetlemeye tabi tutulmayan Forex şirketlerinin, sadece buzdağının görünen kısmı olduğu öne sürüldü. Forex kılıfı altında yasadışı sanal bahis oynatıldığı iddiaları Polis Genel Müdürlüğü’nü harekete geçirdi. Ülkemizde hiçbir yasal düzenlemeyle denetlenmeyen ve yasası olmayan Forex’in özellikle Girne bölgesinde birçok ‘vitrini’ bulunan iş yeri tarafından gerçekleştirildiği biliniyor. Ülkemizde hiçbir yasal düzenlemesi olmayan Forex’in tabelalarda ve vitrinlerde nasıl yer alabildiğiyse bilinmiyor.

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER