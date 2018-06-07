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Forkliftteki yangın ucuz atlatıldı

Haspolat’ta forklift operatörünün elektrik kablosu üzerinden geçtiği sırada kablonun ezilip kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi

07 Haziran 2018 Perşembe 09:06
Forkliftteki yangın ucuz atlatıldı

Halkın Sesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre, Gürdağ Tuğla Fabrikası içerisinde forkliftte meydana gelen yangın ucuz atlatıldı.

Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Gürdağ Tuğla Fabrikası içerisinde saat 11:45 sıralarında, kömür filosunun bakım ve temizliği yapıldığı sırada filonun alt kapağını taşıyan forklift operatörünün elektrik kablosu üzerinden geçtiği sırada kablonun ezilip kısa devre yapması sonucu forklifte bir yangın meydana geldi.

Yangın çalışanlar tarafından ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu forklift kısmen yanarak zarar gördü.

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