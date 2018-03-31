Fotalı: "Aplıç ve Derinya kapıları eşzamanlı açılsın"

Dernek Başkanı M. Türkay Fotalı, yazılı açıklamasında, Lefke halkının Lefke-Aplıç sınır kapısının açılmasını 23 yıldır istediğini ve bu yönde girişimler yaptığını kaydetti ve Lefke Aplıç kapısı açılmadan hiç bir kapının açılmasını istemediklerini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendilerine Aplıç Kapısı’nın Derinya Kapısı’yla birlikte açılacağı yönünde söz verdiğini de savunan Fotalı, “Aplıç’ın daha önce açılmasını istemiyoruz. Açılacaksa eşzamanlı açılsın” dedi.



Aplıç’ta asfalt çalışmasının tamamlandığını, polis ve gümrük odalarının yapımının beklendiğini ifade eden Fotalı, “daha fazla oyalanmak istemediklerini” de dile getirdi.