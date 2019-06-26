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Fotoğraflar Down Cafe Nicosia yararına satılıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Telsim’in, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği ile (FODER) işbirliğinde düzenlediği “Çocuk Gözüyle Kıbrıs” temalı fotoğraf yarışmalarından derleyerek Down Cafe Nicosia’ya bağışladığı fotoğraflardan oluşan serginin açılışını yaptı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:45
Fotoğraflar Down Cafe Nicosia yararına satılıyor

Süresiz olan sergideki fotoğraflar, Down Cafe Nicosia yararına 50 TL’den satılıyor.

Meral Akıncı, serginin açılışında yaptığı konuşmada, toplum içinde engelli olmanın, engellilerle birlikte olmanın ve engellilere farkındalığı artırmanın çok uzun ve yorucu bir yolculuk olduğunu, kendisinin bu yolculuğu uzun yıllardır severek devam ettirdiğini söyledi.

Down Cafe’yi açmanın Refia Arı’nın hayali olduğunu dile getiren Meral Akıncı, Down Cafe’nin sürdürülebilirliği için destek olmak gerektiğini kaydetti.

Engelli bireyleri kazanmak istediklerini ve bu bireylerin topluma verebilecekleri çok şey olduğunu ifade eden Meral Akıncı, fotoğraf bağışından dolayı Telsim ve FODER’e teşekkür etti.

Down Cafe Nicosia’nın sahibi Refia Arı da, Meral Akıncı’nın her zaman engellilerin yanında olduğunu ve her zaman yürüttükleri çalışmalarda kendilerine destek verdiğini belirterek teşekkür etti.

Amaçlarının, engellilerin toplum içinde olmasını sağlamak ve toplumda nasıl üretken olabileceklerini öğretmek olduğunu ifade eden Refia Arı, “Engellilerimizle diğer çocuklarımızın yaptığı etkinlikleri birleştirmek bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı oldu” dedi.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise, FODER ve Telsim olarak son altı yıldır düzenledikleri Çocuk Gözü ile Kıbrıs Fotoğraf Yarışması’ndan derledikleri yaklaşık 300 kadar fotoğrafı Telsim olarak Down Cafe Nicosia’ya bağışladıklarını belirterek, diğer destekçilerin bu fotoğraflardan satın alarak katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

(BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Down Cafe
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