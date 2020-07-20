Haber : Bahar SANCAR

Fotoğraflar: Bahar SANCAR / Davut MENDANLIOĞLU

Garantörlük haklarını kullanan Türkiye’nin Kıbrıs’a 20 Temmuz 1974’te düzenlediği Barış Harekâtı’nın 46. yıldönümü çerçevesinde düzenlenen tören ve etkinlikler, tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle bazı önlemlerle yapıldı.

Bakanlar Kurulu’nun “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği Koronavirüsle (Covid-19) ilgili tedbirler çerçevesinde, tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu kılındı.

Kuzey Kıbrıs’ın her noktasında gün boyu süren etkinliklere 7’den 70’e bütün vatandaşlar büyük ilgi gösterdi ve coşku dolu bir 20 Temmuz yaşandı.

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları da KKTC semalarından geçerek tören alanını selamladı ve 20 Temmuz coşkusuna ortak oldu.

İŞTE FOTOĞRAFLARLA 20 TEMMUZ COŞKUSU

7'DEN 70'E HERKES ŞANLI BAYRAKLARIMIZI ELLERİNDEN DÜŞÜRMEDİ

20 TEMMUZ ANTALYA'DA DA TÖRENLERLE KUTLANDI

ANTALYA'DA BİNALAR TÜRKİYE VE KKTC BAYRAKLARI İLE DONATILDI

ÇOCUKLAR TÖRENİ BÜYÜK BİR İLGİYLE İZLEDİ

FUAT OKTAY 20 TEMMUZ ETKİNLİKLERİNDE KKTC'DE DÜZENLENEN TÖRENLERE KATILDI

FUAT OKTAY 20 TEMMUZ ETKİNLİKLERİNDE YER ALDI

GİRNE BELEDİYE BAŞKANI NİDAİ GÜNGÖRDÜ ŞEHİTLERİN MEZARINA KARANFİL BIRAKTI

KARAOĞLANOĞLU ŞEHİTLİĞİ'NDE ŞEHİTLER ANILDI VE KABİRLERİNE ÇİÇEK BIRAKILDI

LEFKOŞA'DAKİ GEÇİT TÖRENİNDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ UYGULANDI

CUMHURBAŞKANI AKINCI'NIN TÖREN ALANINDA KONUŞMASI

MÜZE GEMİ DÜZENLENEN TÖRENLE HALKIN ZİYARETİNE AÇILDI

PROTOKOLDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

ŞAFAK NÖBETİ BU YIL COVID-19 NEDENİYLE SEMBOLİK OLARAK GERÇEKLEŞTİ

TÜRK JETLERİ İLE AYNI KAREYE GİREN BEYAZ GÜVERCİN 20 TEMMUZ'UN RUHUNA UYGUN BİR GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKARDI