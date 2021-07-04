"Fotoğraflarla Gönyeli" fotoğraf yarışması başladı: “Gönyeli’de yaşamak güzel”

“Gönyeli’de Yaşamak Güzel” temalı bu yılki yarışmaya 1 Eylül’e kadar başvuru yapılabilecek. Yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye de 2 bin TL ödül verilecek.

“Gönyeli’de yaşamak ve çevre” temalı fotoğraflarla yarışacak katılımcılardan “Gönyeli kentini simgeleyen insanlar ve çevre, yüksek yaşam standardı, yürüyüş ve bisiklet yollarına yönelik ilgi, çevre ve parklarla iç içe insanları veya gözlemlerini yansıtmaları” isteniyor.

Yarışmanın Seçici Kurulu, Fotoğraf Sanatçısı Buket Özatay ve Mustafa Evirgen, Ressam Nilgün Güney, gazeteci Cenk Mutluyakalı ve Gönyeli Belediyesi Müdürü, Mimar Ferruh Dülgeroğlu’ndan oluşuyor.

Yarışma için kapsamlı bilgi Gönyeli Belediyesi Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden ayrıca gönyeli.org web sayfasından elde edilebilecek.

GELENEKSEL FOTOĞRAF YARIŞMASI VE SERGİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Gönyeli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ‘Geleneksel Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ başvuru şartları ise şöyle açıklandı.

Yarışmaya renkli ve siyah beyaz fotoğraflar katılabilir. Fotoğrafa değerini kaybetmeyecek şekilde dijital müdahale yapılabilir. Bu konuda uygunluk takdiri seçici kurula aittir.

Her yarışmacı, yarışmaya en az 2 en fazla 10 fotoğrafla ile katılabilir.

Yarışmaya 15 yaşını doldurmuş tüm katılımcılara açıktır.

Fotoğraflar, Gönyeli Belediyesi’ne bir CD ya da dijital bellek içerisinde yüksek çözünürlükte (kısa kenarı en az 2000 Piksel ve 300dpi) kaydedilmiş şekilde teslim edilecektir.

Teslimat esnasında Gönyeli Belediyesi’nde katılım formu doldurulacak, fotoğraflara isim verilecek ayrıca yedi rakamdan oluşan bir rumuz CD ya da dijital belleğin yer aldığı zarf üzerine yazılacak.

CD ya da dijital bellek ayrı bir zarf içerisinde olacak ve bu zarf üzerinde eser sahibinin kimliğini açıklayan hiçbir isim veya ibare olmayacaktır.

Bu zarfa ek olarak ayrı bir zarf içerisine A4 kâğıdında yazılmış fotoğrafçının adı, adresi ve telefon numarasını ve rumuz içeren bilgiler yer alacak.

Ödül ve sergileme alacak olan fotoğraflar Gönyeli Belediyesi tarafından 30x45 boyutlarında foto blok/köpük üzerinde basılmış şekilde sergilenecek.

Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Gönyeli Belediyesi’ne kalacak. Gönyeli Belediyesi, fotoğraf sahibinin ismini belirtmek kaydı ile ödül ve sergileme alan fotoğrafları ticarî amaç dışında kullanmakta özgürdür. Eserlerin telif hakkı, fotoğrafçının kendisine aittir.

Kıbrıs içerisinde bir başka yarışmada ödül almış fotoğraflar bu yarışmaya katılamaz.

SOSYAL MEDYADA DA YARIŞ

Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi, 1 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında #GonyelideYasamakGuzel (hashtag) ibaresi ile facebook ve instagramda paylaşılacak fotoğrafları da ayrıca değerlendirecek.

Sosyal medya kategorisinde ödül olarak birinciye Apple iPhone11 akıllı telefon, ikinciye PlayStation5 ve üçüncüye de Samsung Tab S6-Lite(Spen) verilecek.

Sosyal medyada her katılımcı en fazla 3 fotoğraf ile yarışmaya katılabilecek.