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Fransa'da koronavirüs tedbirleri kısmen kaldırılacak

Fransa Başbakanı Jean Castex, 2 Şubat'ta açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını ve 16 Şubat'ta gece kulüplerinin yeniden açılacağını söyledi.

20 Ocak 2022 Perşembe 21:54
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Fransa'da koronavirüs tedbirleri kısmen kaldırılacak
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Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Omicron varyantının etkisinin azalmaya başladığını belirtti.

Omicron varyantının ülkede 5 milyon kişiye bulaştığını ifade eden Castex, herhangi belirti göstermeyen kişilerin test yaptırmadığı düşünüldüğünde bu sayının 10 milyon olabileceğini kaydetti.

Castex, Omicron varyantının "basit grip" şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Grip salgını nedeniyle kış boyunca ortalama 10 bin kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade eden Castex, ancak Omicron varyantı nedeniyle bu sayıya 5 günde ulaşıldığını aktardı.

Castex, 12-17 yaş grubundaki çocukların 24 Ocak'tan itibaren hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü doz aşıyı yaptırabileceğini duyurdu.

Ülkede 17 Ocak itibarıyla öğrencilerde virüs tespit edilmesi nedeniyle kapatılan sınıf sayısının 17 bin 36'a yükseldiğini ifade eden Castex, geçen hafta 12 milyon kişinin Kovid-19 testi yaptırdığını, bu sayının rekor olduğunu söyledi.

Castex, Anayasa Mahkemesinin onay vermesi halinde Kovid-19 aşı kartına ilişkin Ulusal Meclis'te kabul edilen yasa tasarısının 24 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini belirtti.

Sadece hastane ve sağlık kuruluşlarına test ile giriş yapılabileceğini ifade eden Castex, 2 Şubat'ta kültür ve spor etkinliklerindeki kişi sayısı sınırlandırılmasının, evden çalışma ve açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını söyledi.

Castex, 16 Şubat'ta gece kulüplerinin yeniden açılacağını, kafe ve barlarda ayakta içecek tüketilebileceğini kaydetti.

Başbakan Castex, okullarda uygulanan tedbirlerin şubatta hafifletileceğini aktardı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran da gelecek hafta Kovid-19 aşı kartı uygulamasının yürürlüğe girmesi nedeniyle bu tedbirlerin kaldırıldığını belirtti.

Kovid-19 sağlık kartını aşı kartına dönüştüren yeni düzenlemeye göre kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde ve tren ile yapılan yolculuklarda sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve test artık geçerli olmayacak.

Aşı kartının geçerli olabilmesi için hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü doz aşının da yaptırılması gerekecek. Aşı kartı 16 yaş ve üstündeki kişiler için uygulanacak.

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