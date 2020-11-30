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Fransa'dan gelen paket mahkemelik etti!

Fransa’dan gönderilen paketten çıkan banka kartlarını ve sim kartlarına almaya giden 2 şahıs bugün yeniden mahkeme huzurundaydı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 15:25
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Fransa'dan gelen paket mahkemelik etti!

23 Kasım tarihinde Gazimağusa merkez posta şubesine gönderilen bir paket içerisinde farklı kişi ve ülkelere ait kişiler adına düzenlenmiş 18 adet banka kartı ile 4 adet cep telefonu sim kartınını teslim almaya giden  Ananı Dteudonne Therry Tobossou (23) bugün yeniden mahkeme önündeydi.

Sürdürülen tahkikat ve Ananı Dteudonne Therry Tobossou'nun beyanı doğrultusunda aleyhinde suç tespit edilemeyen zanlı Raim Takoudjou serbest kalırken, Ananı Dteudonne Therry Tobossou bugün suç gelirinin aklanmasının önlenmesi yasasına aykırı hareket suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Gazimağusa’da bir üniversitenin hazırlık bölümüne kaydı bulunan zanlının öğrenci belgesi olduğuna dikkat çeken tanık polis, zanlının sözlü beyanı dışında bir ifade vermediğine değindi. Sürdürülen tahkikat sonucunda Raim Takoudjou aleyhine mesele ile ilgili bir bağlantı tespit edilemediğinden serbest kaldığına değinen tanık polis, bu aşamada zanlının tahkikata etki etme olanağının olmadığını belirterek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

İnterpol devrede!

Savunma avukatının sorusu üzerine açıklamada bulunan tanık polis, banka kartları ve sim kartların ait oldukları kişilerle ilgili araştırma yapıldığını, bu kişilerin bugüne değin KKTC’ye giriş yapmadıklarının belirlendiğine vurgu yaptıktan sonra bu şahıslarla ilgili bilgilerine başvurulmak üzere İnterpol aracılığıyla yazışmalar yapıldığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, KKTC’de öğrenci statüsü ile bulunan zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslim etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. 

Kaynak: MHA

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