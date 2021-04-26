Fransa'dan taraflara 'Cenevre’deki fırsatı değerlendirin' çağrısı

Fransa, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli koşulların oluşması yönünde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gayrı resmi bir 5 + 1 görüşme gerçekleştirilmesi girişimini tam olarak destekliyor.



Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği tarafından yapılan duyuruya göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fransa’nın ilgili tarafları bu fırsattan tamamen yararlanmaları, siyasi irade göstermeleri ve aradaki farkların aşılması için taviz vermeleri yönünde teşvik ettiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözümün adanın bölünmesine izin vermeyeceğine vurgu yapıldı.

Fransa, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan, iki topluma siyasi eşitlik sunacak iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çerçevesine olan taahhüdünü bir kez daha yineledi. Fransa Dışişleri Bakanlığı "Kıbrıs’ın geleceği, tüm Kıbrıslıların yarına ve bölge istikrarı için, Avrupa Birliği içinde birleşik bir refah adası olmaktır” dedi.