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"Fransa ve İngiltere’nin Kıbrıs Türklerine Karşı Savunma Anlaşması Yapması Barış Yolunu Tıkadı”

08 Nisan 2019 Pazartesi 16:58
"Fransa ve İngiltere’nin Kıbrıs Türklerine Karşı Savunma Anlaşması Yapması Barış Yolunu Tıkadı”
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İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in girişimlerde bulunduğu bir zamanda Fransa, İngiltere gibi BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Kıbrıs  Türklerine karşı savunma anlaşmaları yaparak uzlaşma zeminini yok ettiklerini ve  barış yolunu tıkadıklarını” ifade etti.

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Işık yaptığı yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin savunma iş birliği anlaşması ile BM’yi de Rum ittifakı yanında taraf yaptığı ortamda görüşmelerin  sürdürülmesinin Kıbrıs  Türk halkının hak ve çıkarlarına aykırı olduğunu kaydetti.

Işık, BM Güvenlik Konseyi üyesi Fransa’nın savunma anlaşmasını Rumlar ile ortak savaş hazırlıkları tatbikatına tırmandırmasını dernek olarak şiddetle protesto ettiklerini açıkladı.

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Son Güncelleme: 08.04.2019 18:33
Anahtar Kelimeler:
İnsan Hakları Derneği
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