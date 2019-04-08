"Fransa ve İngiltere’nin Kıbrıs Türklerine Karşı Savunma Anlaşması Yapması Barış Yolunu Tıkadı”

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in girişimlerde bulunduğu bir zamanda Fransa, İngiltere gibi BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Kıbrıs Türklerine karşı savunma anlaşmaları yaparak uzlaşma zeminini yok ettiklerini ve barış yolunu tıkadıklarını” ifade etti.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin savunma iş birliği anlaşması ile BM’yi de Rum ittifakı yanında taraf yaptığı ortamda görüşmelerin sürdürülmesinin Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarına aykırı olduğunu kaydetti.

Işık, BM Güvenlik Konseyi üyesi Fransa’nın savunma anlaşmasını Rumlar ile ortak savaş hazırlıkları tatbikatına tırmandırmasını dernek olarak şiddetle protesto ettiklerini açıkladı.