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Fuat Namsoy Lapta Belediye Başkanlığına aday

Ulusal Birlik Partisi eski Genel sekreteri ve Lapta eski belediye başkanı Fuat Namsoy’un Haziran 2022’de yapılacak yerel yönetimler seçimlerinde Lapta Belediye Başkanlığına aday olduğu öğrenildi.

24 Kasım 2021 Çarşamba 10:59
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Fuat Namsoy Lapta Belediye Başkanlığına aday
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Ulusal Birlik Partisi eski Genel sekreteri ve Lapta eski belediye başkanı Fuat Namsoy’un Haziran 2022’de yapılacak yerel yönetimler seçimlerinde Lapta Belediye Başkanlığına aday olduğu öğrenildi.

Namsoy’un 4 yıl gibi kısa bir sürede Lapta Belediyesi’nin mali olarak batağa sürüklenmesi, vatandaşa hizmet edememesi ve bağlı köylere hizmet götürememesi gibi konuları değerlendirerek aday olmaya karar verdiği öğrenildi.

Bir süredir UBP örgütleri ile yakın temas içerisinde olan Fuat Namsoy’un kararını ilk olarak UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile paylaştığı, Sucuoğlu’nun da kendisine destek verdiği belirtildi. Namsoy, adaylık kararının doğrulayarak “Uzun bir süredir yoğun bir şekilde çalışıyorum. UBP’li örgütler ve genel merkezle gerekli istişareleri yaptım.

Adanın en güzel bölgesinin bu halde kalmasına gönlüm razı değil. Lapta’yı yeniden ayağa kaldırmak için kolları sıvadım. Önce erken genel seçimde partimizin tek başına iktidarı için tüm gücümüzü ortaya koyacağız, ardından da UBP’nin çağdaş hizmet anlayışını Lapta’da hakim kılacağız” dedi.

Kaynak : Haber Kıbrıs

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