Fuat Oktay: Adaya ikinci bir 40 bin ilave aşıyı gönderiyoruz

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, imza töreni ardından basın açıklaması yaptı.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

KKTC'de tarihi bir güne tanıklık yapyıoruz. Uluslararası görüşmeler noktasında ve içerdeki çalışmalar noktasında farklı bir ivmeyi kazanacağımızı düşünüyoruz.

2021 Yılı Mali işbirliği anlaşması, covid-19 ile mücadele ve altyapı yatırımlarıyla ilgili konuları masaya yatırdık.

Kıbrıs Türkünün refah seviyesini artırmak adına neler yapabileceğimizi görüştür.

Siyaset sorun çözme makamıdır. Çalışmalarımız Türkiye KKTC kardelişi temelinde yürümektedir.

2020'de 3.6 milyar TL KKTC'ye aktarmış bulunuyoruz.

2020'de rekor sürede tamamlayıp hizmete açtığımız pandemi hastanesi covid destekleri ve altyapı yatırımları güçlü işbirliğimizin somut çıktılarıdır

15 milyon TL sağlık ve gıda yardımı yapıldı

Bugün adaya ikinci bir 40 bin ilave aşıyı gönderiyoruz

2 saate kadar uçak hareket edecektir.

KKTC'deki tüm vatandaşlarımız aşılanan kadar aşı göndermeye devam edeceğiz. Kimse endişe etmesin.