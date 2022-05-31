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Fuat Oktay alınan kararı açıkladı

Oktay: 40 milyon dolar değerinde 2 mobil treyler elektrik santralini gönderiyoruz

31 Mayıs 2022 Salı 20:18
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Fuat Oktay alınan kararı açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, 4 milyar 250 milyon lira ödenek tahsis edildiğini ve yaşanan enerji sorununu çözmek için 40 milyon dolar değerinde 2 mobil treyler elektrik santralini KKTC'ye gönderme kararı aldıklarını belirtti.

Yaşanan enerji sorununu çözmek için 40 milyon dolar değerinde 2 mobil treyler elektrik santralini KKTC'ye gönderme kararı aldıklarını kaydeden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceki dönemden KKTC turizm sektörü teşvik ödemesinin sürecini de başlatıyoruz. KKTC'de okulların teknik teçhizat, donanım ve tefrişi, Mesarya tarımsal sulama projesi, Lefkoşa 500 Yataklı Devlet Hastanesi ve yapımı devam eden Yeni Girne Hastanesi, Belediyeler ve Köylerin Altyapılarına Katkı Projeleri, Turizm-Sanayi ve Tarım Sektörü Hibe Programları, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Binaları Projesi, Dijital KKTC ve veri merkezi gibi projeler, anlaşma çerçevesinde devam etmektedir. İş birliği protokolünün yegane amacı, KKTC'nin her alanda yapısal olarak güçlendirilmesi ve kendi kendine yetebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasıdır."

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