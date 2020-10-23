Fuat Oktay, Ant İçme Törenine Katıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın yemin törenine katılmak üzere KKTC'ye geldi.
Fuat Oktay, Meclis'te ant içme törenine de katıldı...
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın yemin törenine katılmak üzere KKTC'ye geldi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın yemin törenine katılmak üzere KKTC'ye geldi.
Fuat Oktay, Meclis'te ant içme törenine de katıldı...