Fuat Oktay, bugün KKTC’ye gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki gün sürecek çalışma ziyareti çerçevesinde, KKTC’de bazı temas ve incelemelerde bulunacak.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu çalışmaları ile Kapalı Maraş Bilal Ağa Mescidi’ndeki restorasyon çalışmalarını inceleyecek Oktay, Yenierenköy ve Bafra köyünde vatandaşlarla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner ile de görüşmesi beklenen Oktay, “Polis Müdürlüğü Araç ve Malzeme Teslim Töreni” ile Lefkoşa Büyük Han’da düzenlenecek “Gençlik Buluşması”na katılacak.