Fuat Oktay cenaze için KKTC'de

Başbakan Tufan Erhürman, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ın eşi merhume Aydın Denktaş'ın cenaze töreni için KKTC'ye gelen TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay'ı Ercan Havaalanı'nda karşıladı.
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