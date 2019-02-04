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Fuat Oktay cenaze için KKTC'de

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:17
Fuat Oktay cenaze için KKTC'de
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Başbakan Tufan Erhürman, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ın eşi merhume Aydın Denktaş'ın cenaze töreni için KKTC'ye gelen TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay'ı Ercan Havaalanı'nda karşıladı.

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Son Güncelleme: 04.02.2019 13:30
Anahtar Kelimeler:
KKTCCenazeOktayşahinGeld
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