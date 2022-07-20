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Fuat Oktay'dan önemli mesajlar...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törende konuştu.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:19
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Fuat Oktay'dan önemli mesajlar...
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Fuat Oktay'ın törendeki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-CumhurbaşkanıErdoğan'ın selamlarını sizlere iletmek istiyorum. 

-Orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun diyorum. Yanan yerleri yeniden yeşertmek için 1 milyon fidan desteğinde bulunacağız.

-Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde tüm adada barış ve huzur hakim oldu. 

- Barış harekatı tüm dünyaya Kıbıs Türkü'nün bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini gösterdi. Türkiye'nin de milli davalarda gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceği ispat edildi.

-Kıbıs Türküne bağlıyız ve KKTC'nin yanındayız. 

-Savunma Sistemlerimizi geliştirmeye son dönemde büyük ağırlık verdik. Özellikle denizlerde dengeleri değiştireceğiz, oyunları bozacağız. 

-Tahrik ve usülsüz girişimler karşısında Doğu Akdeniz'de hakkımız olanı savunuyoruz. ,

-Akdeniz'de Ege'de olmayacak hayallerle mehtaba çıkanlar bu gerçekleri iyi bilsin

-Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları Rum'un oyuncağı değildir. Bunu Sayın Tatar da, Sayın Erdoğan'da belirtti. Türkiye net, KKTC iletişime açık. Ancak Rum tarafı kendine bölgede yancı bulma peşinde. 

-Doğu Akdeniz'de KKTC'yi dışlamaya çalışan hiçbir girişim başarıya ulaşmadı, ulaşamaz. 

-Kıbrıs meselesinin adil kalıcı ve sürdürülebilir çözüme kavuşması için samimiyetle çaba gösterdik.

-Çabalarımız Rum tarafı yüzünden sonuçsuz kaldı. Kıbrıslı Türkler hiçbir zaman eşit ortak olarak görülmedi.

-Maraş KKTC toprağıdır bu böyle biline. Hiç kimse yalan dolanla uluslararsı toplumun gündemini boş yere meşgul etmesin.

-AB Kıbıs Türklerini yok sayan hadsiz söylemlerine devam ediyor.

-Bir çözüm olacaksa bu Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tescil edilmesi ile olacak. 

-Çözüm yolunda da kalkınma yolculuğunda da KKTC'nin yanındayız. 

-Bir sonraki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde KKTC bayrağını göreceğiz. Uluslararası alanda bu adımlar da artarak sürecek. 

-Birlik beraberlik dayanışma ve istikrar sağlandığı sürece, KKTC'nin kalkınması kesintisiz sürecektir.

-Kıbrıs Türk halkının önünde hiçbir izolasyon ve ambargo kalmayacaktır.

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