Fuat Oktay, KKTC'de

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın yemin törenine katılmak üzere KKTC'ye geldi.
Başbakan Ersin Tatar, ant içme töreni öncesi adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı Ercan Havalimanı'nda karşıladı.
Oktay'ı karşılayanların arasında T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de bulunuyor...
CUMHURBAŞKANLIĞINDAKİ DEVİR-TESLİM TÖRENİ 17.00'DE
KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar bugün saat 15.00’te Cumhuriyet Meclisi’nde ant içecek.
Daha sonra saat 15.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda, saat 16.00’da Dr. Fazıl Küçük Anıt Kabri’nde, saat 16:30’da Rauf Raif Denktaş Anıt Kabri’nde çelenk koyma törenleri düzenlenecek.
Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim ve Tebrik Kabul Töreni ise saat 17.00’de gerçekleştirilecek.