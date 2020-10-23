Fuat Oktay: "KKTC ile güçlü iş birliği yeni dönemde artacak"

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk devleti ve milleti adına Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Oktay, demokrasi şöleni çerçevesinde bir seçim sürecinin tamamlandığını dile getirdi.

"GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ YENİ DÖNEMDE DEVAM EDECEK"

KKTC ile çok daha güçlü ve sıkı iş birliğinde çalışarak, ülkenin ve halkın refah seviyesini yükseltecek işler yapacaklarına inandıklarını ifade eden Oktay, Tatar ile pandemi döneminde ve Başbakanlığı döneminde yaptıkları çalışmalara işaret etti.

Su sıkıntısını yürekten hissettiklerini, diğer tüm alanlarda da yakın çalıştıklarını ifade eden Oktay, bu çalışmaların artacağına inandığını söyledi.

Oktay, Erdoğan'ın pazartesi günü Tatar ve eşini Ankara'da ağırlayacağını ifade ederek, KKTC'nin Gelecek dönemde çok daha güçlü olacağını kaydetti.

"MARAŞ'IN FARELERE TESLİM OLMASI İÇİMİZİ ACITTI"

“Maraş’ın çok basit bir çözümünün olduğu, bölgenin ekonomik anlamda damarı olabilecek, Kıbrıs’taki gençlerin geleceğini tesis edecek, ekonomik kalkınmayı teşkil edecek bir yerin farelere teslim edilmesi içimizi acıttı” diyen Oktay, “Cumhurbaşkanımızın destekleriyle böyle bir karar aldınız. Geliştirilmesine yönelik adımlarımız devam edecek” dedi.

Oktay, “Türkiye ile kardeşlik bağını tekrardan güçlendirme kararlılığınız için sizleri yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kıbrıs sorununun müşterek bir dava olduğunu dile getiren Oktay, “Doğu Akdeniz’de de müşterek davayı yürütüyoruz. Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliği, hakların eşit şekilde paylaşımı olmazsa olmazımızdır. Ortak görüşe sahip olmamızdan ayrıca mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.