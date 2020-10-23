Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 gün daha tutuklu
5 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
“Ya sen ölecen ya Sefa”
“Ya sen ölecen ya Sefa”
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Üzerinden uyuşturucu çıktı

Fuat Oktay: "KKTC ile güçlü iş birliği yeni dönemde artacak"

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ersin Tatar ile yaptığı görüşme sonrası yeni dönemde Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin artacağına dikkat çekti. Oktay, Kıbrıs Türkünün hak ve menfaatlerinin korunmasının olmazsa olmazları olduğunu aktardı.

23 Ekim 2020 Cuma 20:22
684 Okunma
Fuat Oktay: "KKTC ile güçlü iş birliği yeni dönemde artacak"

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk devleti ve milleti adına Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Oktay, demokrasi şöleni çerçevesinde bir seçim sürecinin tamamlandığını dile getirdi.

"GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ YENİ DÖNEMDE DEVAM EDECEK"

 KKTC ile çok daha güçlü ve sıkı iş birliğinde çalışarak, ülkenin ve halkın refah seviyesini yükseltecek işler yapacaklarına inandıklarını ifade eden Oktay, Tatar ile pandemi döneminde ve Başbakanlığı döneminde yaptıkları çalışmalara işaret etti.

Su sıkıntısını yürekten hissettiklerini, diğer tüm alanlarda da yakın çalıştıklarını ifade eden Oktay, bu çalışmaların artacağına inandığını söyledi.

Oktay, Erdoğan'ın pazartesi günü Tatar ve eşini Ankara'da ağırlayacağını ifade ederek,  KKTC'nin Gelecek dönemde çok daha güçlü olacağını kaydetti.

"MARAŞ'IN FARELERE TESLİM OLMASI İÇİMİZİ ACITTI"

“Maraş’ın çok basit bir çözümünün olduğu, bölgenin ekonomik anlamda damarı olabilecek, Kıbrıs’taki gençlerin geleceğini tesis edecek, ekonomik kalkınmayı teşkil edecek bir yerin farelere teslim edilmesi içimizi acıttı” diyen Oktay, “Cumhurbaşkanımızın destekleriyle böyle bir karar aldınız. Geliştirilmesine yönelik adımlarımız devam edecek” dedi.

Oktay, “Türkiye ile kardeşlik bağını tekrardan güçlendirme kararlılığınız için sizleri yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kıbrıs sorununun müşterek bir dava olduğunu dile getiren Oktay, “Doğu Akdeniz’de de müşterek davayı yürütüyoruz. Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliği, hakların eşit şekilde paylaşımı olmazsa olmazımızdır. Ortak görüşe sahip olmamızdan ayrıca mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ersin Tatar: "Egemen eşitlik temelindeki müzakere sürecine destekleri için Türkiye'ye teşekkür ediyorum"
Ersin Tatar: "Egemen eşitlik temelindeki müzakere sürecine destekleri için Türkiye'ye teşekkür ediyorum"
Ali Pilli: 11 pozitif vakaya rastlandı
Ali Pilli: 11 pozitif vakaya rastlandı
Tatar: Cumhurbaşkanlığı’nın kapıları halkımıza açık olacak
Tatar: Cumhurbaşkanlığı’nın kapıları halkımıza açık olacak
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim