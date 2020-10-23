Fuat Oktay, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yemin törenine katılacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gelecek.

Oktay, 18 Ekim'de yapılan seçimleri kazanarak KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar için saat 15.00'te Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenecek yemin töreninde ve saat 17.00'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndaki devir teslim töreninde bulunacak.

Törenlerin ardından Tatar ve Oktay'ın bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, Türkiye ve KKTC ilişkilerinin bütün yönleriyle ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.