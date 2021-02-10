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Fuat Oktay KKTC'ye geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün KKTC’ye geldi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 14:12
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Fuat Oktay KKTC'ye geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün KKTC’ye geldi.

Oktay’a Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek olan Oktay’ın, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Oktay’ın iki gün sürecek çalışma ziyaretinde, Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İş Birliği Protokolü’nün görüşmeleri de yapılacak. Ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Başbakanlık arasında e-devlet hizmetlerine ilişkin mutabakat zaptı ile Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında karayolları yatırımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama protokolünün imzaları atılacak.

Fuat Oktay iki günlük çalışma ziyareti kapsamında perşembe günü Ekonomik Örgütler Platformu kuruluşlarının başkanlarıyla da görüşecek. Oktay, BRT canlı yayınında Covid-19 ile mücadelede Türkiye’nin destekleri, KKTC ekonomisinin geliştirilmesi ve Kıbrıs konusundaki son duruma ilişkin BRT Haber Merkezi’nin sorularını da yanıtlayacak.

Fuat Oktay’la özel yayın bu akşam saat 21:00’den itibaren BRT 1’den izlenebilecek.  

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne doğru yola çıktık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Fuat Oktay ’ın başkanlığındaki heyetimiz, yoğun ve bereketli bir gündemle birçok önemli konuda istişareler gerçekleştirecek. Şimdiden hayırlara vesile olsun." demişti

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