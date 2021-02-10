Fuat Oktay, Meclis Başkanı Sennaroğlu ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nu ziyaret etti.

Beraberindeki heyeti Sennaroğlu'na tanıtan Oktay, görüşmede, altyapı projeleri ve dijital dönüşüm faaliyetlerini Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de vatandaşlara yansıtmak istediklerini söyledi.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ SALGIN DÖNEMİNDE DAHA İYİ GÖRÜLDÜ”

Oktay, dijital dönüşümle özellikle salgın dönemindeki kamu hizmetlerinin ve özel sektörün işlerinin çok daha rahat yürütülmesinde kritik önemde olduğunun görüldüğünü kaydetti. Oktay, bu tecrübeyi hükümetin talebi doğrultusunda KKTC ile de paylaşmak istediklerini bildirdi.

Meclis Başkanlığına seçilmesinden dolayı Sennaroğlu’nu bir kez daha tebrik eden ve başarılar dileyen Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve milletin selamlarını da iletti.

Oktay “Biz her zaman ifade ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğumuzda önümüzde duracak hiç kimse yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız da sabah konuşmalarında ifade ettiler, ‘Çılgın Türkler’ diye. Dolayısıyla meclislerimizin iradelerinin, milletin iradesinin bir arada olduğu yapının birlik ve beraberlik içerisinde olması Çılgın Türklerin işini daha da kolaylaştıracaktır.” Şeklinde konuştu.

“YAPISAL DÖNÜŞÜMLERİN YAPILACAĞI YER BURASI”

“Özellikle yapmak istediklerimiz arasında yapısal dönüşümler çok önemli” diyen Oktay, “bu yapısal dönüşümlerin gerçekleşeceği yer de burasıdır. Sizden bu beklentimizi bir kez daha ifade etmek üzere yine buradayız” ifadelerini kullandı.

Oktay, “Bu yapısal dönüşümle ilgili beklentimiz, asla Türkiye adına bir beklenti değildir. Yapısal dönüşümün yapılmasının veya yapılmamasının Türkiye’ye bir etkisi, bir katkısı veya zararı olmaz. Ama KKTC vatandaşına, iş dünyasına, çalışanına katkısı olur. Olmazsa da zararı büyük olur. Uygulamalarda da bunu görüyoruz” dedi.

Oktay sözlerini, “İnşallah Kıbrıs görüşmelerinde de Meclis’in göstereceği irade Sayın Cumhurbaşkanı Tatar’ın ve Türkiye’nin KKTC ile göstereceği dayanışmayı, birlik ve beraberliği çok daha güçlü kılacaktır. Bu anlamda da Meclisin sesinin daha güçlü, daha dinamik, net bir şekilde çıkıyor olması bizi de mutlu edecektir” ifadeleriyle noktaladı.

SENNAROĞLU: PLANLANAN E-DEVLET PROJESİ İLE KUZEY KIBRIS’IN DİJİTAL ÇAĞI YAKALAYACAĞINA İNANIYORUM

Cumhuriyet Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu da, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sennaroğlu, planlanan E-devlet Projesi ile Kuzey Kıbrıs’ın dijital çağı yakalayacağına inandığını söyleyerek, “Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde Anavatan Türkiye’nin mali katkısı Kuzey Kıbrıs’ın kendi ayakları üzerinde durması açısından hayati önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Özellikle pandemi döneminde Türkiye’nin sağladığı destekler için de teşekkürlerini ileten Sennaroğlu, bu çalışma ziyareti sırasında ekonomik örgütler platformu ile yapılacak birebir görüşmelerin önemine değindi ve çok zor şartlarda faaliyet gösteren özel sektörün desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan’ın yanı sıra Meclis Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Erek Çağatay, Oğuzhan Hasipoğlu ve Aytaç Çaluda ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’n heyetinde ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ,Ak Parti Genel Başkan Yrd. Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşün Ofisi Başkanı, Ali Taha Koç, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Fatma Şahin, Türkiye Cumhurbaşkanı Yarmcılığı Kıbrıs Koordinatörü Halil Afşarata yer aldı.