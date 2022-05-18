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Fuat Oktay, Miçotakis'in Kıbrıs'la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresindeki Kıbrıs'la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi

18 Mayıs 2022 Çarşamba 19:31
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Fuat Oktay, Miçotakis'in Kıbrıs'la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi

Türkiye  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen "4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nın açılışında konuştu.

Teknolojide, tarımda, enerjide, ulaştırma ve altyapıda, tüm alanlarda yerli milli projeleri sürdüreceklerinin altını çizen Oktay, şunları kaydetti:

"Hem iç politikada hem de dış politikada inandığımız değerleri savunmaya devam edeceğiz. Müttefik dediğimiz ABD Kongresinde KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz. Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı çıkan Yunanistan Başbakanını ayakta alkışlıyorlar. Adada sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur. Rum-Yunan ikilisinin çözüme hiçbir katkı sunmayan şovlarıyla harcanacak vakit yok. Gerçekleri görüyor ve herkese de gösteriyoruz. Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz. Ege'de 12 mil oyunu oynayan ve sürekli hava sahamızı ihlal eden Yunanistan'ın tam tersi bir algı oluşturma çabalarını ayakta alkış tutarak teşvik eden ABD Kongresini de sağduyuya davet ediyorum. Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle bölgesel iş birliğinin her zamankinden daha önemli olduğu bu günlerde herkes ne için ayağa kalkıp, neye alkış tuttuğunu, ağzından ne çıktığını iki kere düşünmelidir."

Oktay, 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın hayırlı iş birlikleri ve yeni fikirlere vesile olmasını temenni ederek, Türkiye Verimlilik Vakfı ve Ankara Bilim Üniversitesi başta olmak üzere tüm paydaş kurum ve kuruluşlar ile emeği geçenlere teşekkür etti.

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