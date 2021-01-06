Fuat Oktay, önümüzdeki günlerde KKTC'ye gelecek

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın önümüzdeki günlerde KKTC'ye geleceğini açıkladı.

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, Kıbrıs Genç TV'de Nazar Erişkin'in sunduğu "Bugüne Dair" adlı programda yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın önümüzdeki günlerde KKTC'ye geleceğini ifade etti.

İŞAD Başkanı Mamülcü, Fuat Oktay'ın KKTC'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin verdiği bilgide, Oktay'ın adada 3 gün kalacağını söyledi.

Mamülcü, ekonomi, siyaset ve başkanlık sisteminin görüşüleceği bir çalıştay yapılacağını da duyurdu.

Kaynak : Kıbrıs Postası