Fuat Oktay vurguladı: "Tatar'ın liderliği çok önemli"

Tatar’la son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Oktay, ilk olarak Kıbrıs meselesinin ele alındığını kaydetti.

“Tatar’ın liderliği çok önemli”

KKTC’nin egemenliğinin pekiştirilmesine desteklerinin her zaman tam olduğunu vurgulayan Oktay, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durması için atılan tüm adımlara da desteklerinin tam olduğunu vurguladı.

Oktay, bu noktada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın liderliğinin önemine vurgu yaptı.

“Rumlar gerçekleri çağ dışı bir çözümsüzlük perdesiyle örtüyor”

“Halk Tatar diyerek, çözümün önünü açacak tek yolun halkın ve devletin egemen eşitliğinin tescil edilmesi olduğunu kabul etti” diyen Oktay, Güney Kıbrıs’a yönelik sert ifadeler kullandı:

“Kıbrıs Türk tarafının çözüm için ortaya koyduğu samimi girişimler hep yanıtsız kaldı. Güney Kıbrıs’ın hayalet ideolojileri ile Kıbrıs Türk tarafının çabası gölgeleniyor. Rumlar gerçekleri çağ dışı bir çözümsüzlük perdesiyle örtüyor. Güneyin sunduğu tek taraflı GYÖ’ler zulüm artırıcı planlardan öteye geçmemektedir. Bu aç gözlülüğe müsaade etmeyiz, edemeyiz.”

Avrupa Birliği’ne sert sözler

Konuşmasında Avrupa Birliği’ni de eleştiren Oktay, Avrupa Birliği’nin bir an önce Rumların kendi içlerinde yürüttüğü ve Avrupa Birliğini de esir alan tutumlarından vazgeçmeleri gerektiğini kaydetti. Başta Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Avrupa Birliği’nin karın ağrısının Kıbrıs Türkü’nün dimdik ayakta olması olduğunu kaydeden Oktay, Türkiye’nin KKTC’ye desteğinin her daim tam olduğunu vurguladı. Oktay, ‘bunu herkes böyle bilsin’ diye de ekledi.

“Karalama çalışmaları bizi asla yıldıramaz”

“Karalama çalışmaları bizi asla yıldıramaz” diyen Oktay “Kıbrıs Türkü yalnız değildir yalnız bırakılmayacaktır. Egemen eşitlik gerçeği değişmeyecektir. Gölgede olanın gölgesi olmaz” ifadelerini kullandı.

Ekonomi masaya yatırılacak

Oktay, sözlerinin sonunda KKTC ekonomisinin de görüşmelerle masaya yatırılacağını belirterek, gündemlerinin KKTC ekonomisinin güçlendirilmesi ve bunun hızlandırılması olduğunu söyledi. Oktay KKTC’nin tüm kurumlarının istikrar içinde gelişmesine büyük önem verdiklerini ve yöndeki katkılarını da sürdüreceklerini dile getirdi.