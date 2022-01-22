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Fuat Oktay’dan, Fikri Ataoğlu’na geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, trafik kazası geçiren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

22 Ocak 2022 Cumartesi 12:45
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Fuat Oktay’dan, Fikri Ataoğlu’na geçmiş olsun telefonu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, trafik kazası geçiren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oktay, Güzelyurt’taki seçim çalışması sonrası Lefkoşa’ya dönüşünde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Ataoğlu’nu arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

DP’den yapılan açıklamada, Ataoğlu’nun içinde bulunduğu aracın önüne fırlayan köpek nedeniyle şoförünün ani fren yaptığı, başını ön koltuğa çarpan Ataoğlu’nun boynunda ezilme meydana geldiği ve kendisine boyunluk takıldığı ifade edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayFikri Ataoğlu
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