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Fuat Topaloğlu: Eylem Cuma gününe kadar askıya alındı

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, eylemin Cuma gününe kadar askıya alındığını duyurarak, bir fiyat ayarlamasını yapıldığını söyledi.

14 Mart 2022 Pazartesi 20:28
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Fuat Topaloğlu: Eylem Cuma gününe kadar askıya alındı
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Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, Başbakanlıktaki toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Topaloğlu, eylemin Cuma gününe kadar askıya alındığını duyurarak, “Yoğun ve zor bir gün geçirdik... Eyleme destek veren tüm üyelere teşekkür ederiz. Eyleme yaklaşık yüzde 90 oranında bir katılım oldu” dedi.

Eylemin başarıyla sonuçlandığını da söyleyen Topaloğlu, bir fiyat ayarlamasının yapıldığını da belirtti.

Topaloğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Cuma gününe kadar indirimli mazot konusunun neticeye bağlanacağını söylediğini de belirterek, “Toplu taşımacıların fiyat ayarlaması için yollara dökülmeden, kimseyi mağdur etmeden devam etmesi gerekir. Çünkü bu yapı sürdürülemez” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci taşımacılığının yarından itibaren devam edeceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin (KTTTB) aldığı grev kararı dolayısıyla bugün gerçekleştirilemeyen öğrenci taşımacılığı, taraflar ile yapılan görüşmeler sonucunda yarından itibaren daha önce planlandığını gibi devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 14.03.2022 22:12
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