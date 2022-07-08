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Fuat Topaloğlu: KKTC’ye özgü bir toplu taşıma modeli kurulmalı

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, KKTC’ye özgü bir toplu taşıma modeli kurulması gerektiğini vurguladı.

08 Temmuz 2022 Cuma 11:25
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Fuat Topaloğlu: KKTC’ye özgü bir toplu taşıma modeli kurulmalı
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Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, yazılı bir açıklama yaparak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklamalarına cevap verdi.

Arıklı’nın ‘okul taşımacılığından yılda 200 milyon liralık rant sağlayanlar’ olduğunu söylemesi üzerine Topaloğlu, “Bu bütçeleri rant olarak görmüyoruz. Ada genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okuyan yaklaşık 25 bin öğrenciye hizmet veriliyor. Bu hizmet 780 araçla yapılıyor. Öğrenci taşıyanların, yapmış oldukları taşıma hizmetinin bedelini ortalama 2 buçuk-3 ayda bir alıyor” dedi.

Topaloğlu, “Taşımacılıkta rant nerededir? Üniversiteler toplu taşımacılıktan yılda 40 milyon euro para kazanıyorlar, yasalara aykırı ve kayıt dışı bir şekilde yapıyorlar. Sayın bakan buna neden değinmedi?” diye sordu.

“ESAS RANT ÜNİVERSİTELERİN YAPMIŞ OLDUĞU TAŞIMACILIKTIR”

Yıllardır hükümet edenlerin toplu taşımacılığa bir desteği olmadığına da vurgu yapan Topaloğlu, “Hiçbir destek görmedik. Toplu taşımacılık yasal olarak yapılmaktadır. Öğrenci taşımacılığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Okul yönetiminin denetiminde yapılıyor. Bunu rant olarak kabul etmiyoruz. Esas rant üniversitelerin yapmış olduğu taşımacılıktır” diye konuştu.

Toplu taşımacıların şirketleşmeye ihtiyacı olduğuna da dikkat çeken Topaloğlu, “Bütün toplu taşımacılar bunun farkında, ancak net bir fikirleri yok” ifadelerini kullandı.

“ÜNİVERSİTELERİN TOPLU TAŞIMACILIKTAN ÇEKİLMESİ GEREKİYOR”

Topaloğlu, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Kurulacak olan sistemde herkes hakkı olanı kadar kazanmalı. 200’e yakın yerleşim bölgesinde okullar kapandıktan sonra toplu taşımacılık duruyor. KKTC’ye özgü bir toplu taşıma modeli kurulması gerekiyor. Bunlar yapıldıktan sonra devletten güvence istiyoruz. Üniversitelerin toplu taşımacılığı, kurulacak olan şirketlere devretmesi gerekir dedi.

Üniversitelerin toplu taşımacılıktan çekilmesi gerekiyor. Aldığımız duyumlara göre üniversiteler kendi aralarında şirketleşmeye gidiyor.” dedi

“KARŞILIKLI GÖRÜŞ BİRLİĞİ İLE ŞİRKETLEŞME KARARI ALINMALI”

Topaloğlu, “Bir an önce şeffaf bir şekilde, nasıl bir model uygulanacağını toplu taşımacıların da bizzat görüş ve düşüncesi alınması gerekir. Karşılıklı görüş birliği ile şirketleşme kararı alınmalı. Şirketleşmenin ne şekilde ve nasıl olacağı önemlidir. Ciddi saha çalışmaları yapılması gerekiyor” dedi.

Uygun şartlarda ve uygun koşullarda uzun vadeli kredilerle araçların yenilenmesini istediklerini de vurgulayan Topaloğlu, “Yapılacak olan sistemde büyük çoğunluğun memnun olması gerekiyor. Saha çalışması olmayan bir yerde kimseyi bu düşünceye inandıramazsınız. Ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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