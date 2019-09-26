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Fuhuş operasyonu: "2 tutuklu"

Girne’de 25 Eylül 2019 tarihinde,  İki kişi, iki kadını fuhuşa teşvik etmekten tutuklandı.

26 Eylül 2019 Perşembe 09:53
Fuhuş operasyonu: "2 tutuklu"

Girne’de 25 Eylül 2019 tarihinde,  İki kişi, iki kadını fuhuşa teşvik etmekten tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 25.09.2019 tarihinde, Girne'de, F.Y.(E-31) ve Y.C.C.(E-20)’nin iki kadını, farklı kişiler ile yasa dışı olarak cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, aracılık sağlayarak fahişelik yapmalarına yardımcı olup kazanç sağladıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 26.09.2019 10:04
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberTutukluOperasyonFuhuş
Yorumlar
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Vasilyalı 2019-09-26 11:11:05

Bizim köyde Rifat cemal düzdaban( yani mahalle kasabı ) oda bu işlerden sorumludur kadın ticareti kadın kullanma evdeki garıyı satıp faydalanmak bu gibi işleri bu pezevenk becerir birde kasabım diye gecinir ısgarta sakın dùkyanına girmeyin garılarınızdan faydalanabilir basit pezeveng ben bunu gece kulübùnden bilirim elin cirkefini

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cy 2019-09-26 15:18:55

gelin bura gemikonagınada göresiniz komutan karısını ve birda ögrenciyi siktirir ve para kazanır

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şinanay yavrum şinanay 2019-09-26 15:23:14

be arkadaş gemikonagındaki şantajda yaparmış öldürecek seni komutan bukadar para vermeses dermiş da para kopartırlar garının yaşı 40 üssüdür ögrencide 20li ev tutular orda yapallar bu fuşiyatı

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