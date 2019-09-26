Fuhuş operasyonu: "2 tutuklu"

Girne’de 25 Eylül 2019 tarihinde, İki kişi, iki kadını fuhuşa teşvik etmekten tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 25.09.2019 tarihinde, Girne'de, F.Y.(E-31) ve Y.C.C.(E-20)’nin iki kadını, farklı kişiler ile yasa dışı olarak cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, aracılık sağlayarak fahişelik yapmalarına yardımcı olup kazanç sağladıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.