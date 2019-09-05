Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’ Geliştirildi
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’...
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Yaşı da kurusu da şifa kaynağı
Yaşı da kurusu da şifa...
Varis tedavisini ertelemeyin
Varis tedavisini ertelemeyin

Fuhuş patronu hapsi boyladı!

05 Eylül 2019 Perşembe 19:03
Fuhuş patronu hapsi boyladı!

Kamalı Haber

Girne’de 2019 yılı içerisinde farklı tarihlerde üç kadının erkeklerle cinsel ilişkiye girmesini teşvik edip, bu yolla kazanç sağladığı tespit edilen Alican Sert, Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılanarak hapse mahkûm edildi.

Yargıç Meltem Dündar huzurundaki davada sanık 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararı okuyan Yargıç Dündar, sanığın 3 kadının ülkeye gelmesini ve konaklamalarını sağlayıp, kadınların para karşılığında cinsel ilişkiye girmesi için müşteri bulduğunu belirtti. Dündar, sanığın bu eylemleri karşılığında kadınların fuhuş karşılığı aldığı paranın yarısını aldığını ifade etti. Dündar, sanığın bu işi sürekli, planlı ve organize bir şekilde yaptığını, kadınları ülkeye getirip konaklamalarını sağlamasının bunu gösterdiğini ifade etti. Kontrolsüz fuhuşun toplum sağlığını riske attığını, cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasına neden olduğunu belirtti. Kadın bedeninin metalaştırılmasının önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yapan Dündar, huzurundaki davada sanığın fuhuş yaptırarak hem kendisinin hem de ailesinin geçimini sağladığını, bu işi meslek haline getirdiğini ifade etti. Sanığın sürekli, planlı ve organize bir şekilde bu işi yaptığını, bu hususların aleyhinde ağırlaştırıcı faktörler olarak değerlendirdiklerini kaydeden Dündar, sabıkasız ve genç bir kimse olmasını, adaletin erken tecellisine katkı koymasını ise lehine değerlendirdiklerini ifade etti. Dündar, sanık avukatının müvekkilinin eşcinsel olduğunu, cezaevine gönderilmemesi talebine bulunduğunu da belirtti. Dündar, cinsel tercihinden dolayı sanığa ceza verirken farklı bir uygulamaya gidilmesini adil bulmadığını dile getirdi.

Eşcinsel bireylerin cezaevinde muhafaza koşullarının bir sorun teşkil ettiğini sanığı 4 ay hapis cezasına çarptırırken, cezaevinde güvenliğinin sağlanması için ayrıca direktif verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandaş 2019-09-05 21:18:46

way top oğlu top sıfata bak izaya gel karı satarsın demek pezevengsin demek ibne şimdi seni içerde oturtma dübür üstü bullama sıradaki

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
Birşey olmaz 2019-09-06 00:03:58 @vatandaş

İçerde birşey olmaz hatta çıkınca dahada gevresini genişletmiş olur dahada büyük pezevenk olur

Beğenmedim! (0)
Avatar
Girneliboy 2019-09-05 22:06:38

Hapis cezasi cok az. Kazanılan paraların yaninda bu ceza hiçbişey. Caydirici değil çıkınca yine yapar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MAVROYERİMO 2019-09-05 23:15:41

bak sen bu yaşta bu girişimcilik.1 tane doğru dürüst gelmeycek bu adaya.hepsi dacart curt.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Gece yarısından sonra süresiz grev
Gece yarısından sonra süresiz grev
Hükümet EL-SEN’le görüştü
Hükümet EL-SEN’le görüştü
Akıncı, yarın Lute'la yeniden görüşecek
Akıncı, yarın Lute'la yeniden görüşecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim