Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...
Körlük, prematüre bebekler için önemli tehlike
Körlük, prematüre bebekler için önemli...
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan şirketi satın aldı
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan...

Fuhuş yaptıranlar yeniden mahkemeye çıkarılacak

27 Eylül 2019 Cuma 09:41
Fuhuş yaptıranlar yeniden mahkemeye çıkarılacak

(Kamalı Haber) - Girne’de önceki gece geç saatlerde Cürümleri Önleme Şubesi’nin gerçekleştirdiği operasyonda bir araçta fuhuş yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan dört kişiden iki kadın sorgularının ardından serbest bırakıldı. Haklarında “fuhuşa teşvik” suçundan soruşturma başlatılan Ferdi Yıldırım ile Yakup Can Cuhadar dün sabahın erken saatlerinde Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, aldıkları bir ihbar üzerine önceki gece Girne’de 48 LL 930 plakalı minibüsün arka tarafında yapılan aramada fuhuş yapıldığının tespit edildiğini söyledi.Polis,  mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını, Ferdi Yıldırım ile Yakup Can Cuhadar’ın iki kadının para karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye girmesini sağladıklarını belirterek, mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme, zanlılar hakkında bir gün tutuklama emri verirken, Ferdi Yıldırım ile Yakup Can Cuhadar bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.





 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Guterres-Anastasiadis görüşmesi bugün
Guterres-Anastasiadis görüşmesi bugün
BAY Kuzey Kıbrıs, “Mister Global Finali”nde ilk 16'da yer aldı
BAY Kuzey Kıbrıs, “Mister Global Finali”nde ilk 16'da yer aldı
TCG Zıpkın Hücumbotu Girne Limanı'nda
TCG Zıpkın Hücumbotu Girne Limanı'nda

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim