Fuhuş zanlısı teminatla serbest!

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Girne’de 7 kadının erkeklerle cinsel ilişkiye girmesini sağlayıp fuhuşa teşvik eden ve bu yolla para kazandıkları öne sürülen Ali Yıkılmaz, Merve Özer, Serkan Demir ve Mahmut Önen’in ardından suçla bağlantılı tutuklanan Mehmet Nergiz dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, zanlının Girne’de meydana gelen fuhuşa teşvik ve fuhuş yolu ile kazanç sağlama suçlarından dolayı tutuklandıklarını söyledi. Soyel, 3 Temmuz’da tutuklanan Ali Yıkılmaz, Merve Özer, Serkan Demir ve Mahmut Önen’in ardından suçla bağlantılı Mehmet Nergiz’in de 5 Temmuz’da yakalandığını ifade etti.

Polis, zanlının 2019 yılı içerisinde 7 kadının farklı kişiler ile cinsel ilişkiye girmesine aracı olup, bu yolla kazanç elde ettiğini ifade etti.

Soyel, zanlı Nergiz’in fuhuşa teşvik suçunda aracı rolünde olduğunu belirtti.

Zanlı Nergiz’in ifade vererek suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 7 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Nakit teminatı yatıran zanlı yargılanıncaya değin serbest kaldı.