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Futbol antrenörü Hasan Oktay, hastanede olduğunu açıkladı

İngiltere'de yaşamını sürdüren ve 'Minci' olarak bilinen başarılı spor adamı Kıbrıslı Türk Hasan Oktay, hastaneye kaldırıldı

04 Nisan 2020 Cumartesi 16:46
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Futbol antrenörü Hasan Oktay, hastanede olduğunu açıkladı

Geçen sezon çalıştırdığı Gor Mahia takımıyla Kenya’da şampiyon olan Kıbrıslı Türk teknik direktör Hasan Oktay Minci, Londra’da korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hasan Minci hastanede tedavi görüyor. İngiltere’de yaşamını sürdüren ve ‘Minci’ olarak bilinen başarılı spor adamı Kıbrıslı Türk Hasan Oktay, hastaneye kaldırıldı. Hasan Oktay, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

‘Minci’ olarak bilinen ve yurt dışında futbol antrenörlüğü yapan Oktay, paylaşımında ‘Allahtan umut kesilmez’ yazdı. Hasan Oktay’ın yaptığı paylaşım spor camiasını ve sevenlerini endişelendirdi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsHasan OktayMinci
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