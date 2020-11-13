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Futbol camiası yasta: Cenker Kaya hayatını kaybetti!

Cenker Kaya’nın genç yaşta ölümü büyük üzüntü yarattı...

13 Kasım 2020 Cuma 19:57
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Futbol camiası yasta: Cenker Kaya hayatını kaybetti!

Kıbrıs Türk Futbolu'nun simgeleşmiş isimlerinden, DTB ve TOL'da hem futbol oynayıp hem de antrenörlük yapmış olan Cenker Kaya hayatını kaybetti.

Cenker Kaya'nın vefatı hem spor hem de eğitim camiasına büyük üzüntü yarattı...

Aslen Limasollu, uzun yıllar Doğan Türk Birliği forması altında futbol oynayan ve antrenörlük yapan Cenker Kaya, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu...

Acı haberi DTB resmi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Kulübümüzde yıllarca futbol oynamış, genç takımlar antrenörlüğü yapmış Cenker Kaya, hayatını kaybetti... Başta ailesi ve tüm sevenlerinin başı sağolsun."

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