Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
Kumbara hırsızı cezaevine gönderildi
Kumbara hırsızı cezaevine gönderildi
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor

Futbol Federasyonu Başkanı yeniden Sertoğlu

Genel kurulda 32 kulüp oy kullandı Sertoğu 31 oy aldı

05 Haziran 2021 Cumartesi 11:07
35 Okunma
Futbol Federasyonu Başkanı yeniden Sertoğlu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Seçimli Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Başkanlık yarışı mevcut başkan Hasan Sertoğlu ile Tekin Birinci arasında geçti. Hasan Sertoğlu 31 oy alırken, Tekin Birinci 1 oy aldı.

Genel Kurul’da 15 Süper Lig, 16 Birinci Lig ve 1 Bölgesel Terfi Müsabakaları kulüp temsilcileri oy kullandı. Girne Halk Evi kulüp temsilcisi genel kurula katılmayarak oy kullanmadı.

Yeniden başkan seçilen Sertoğlu konuşmasında, uluslarası görüşme yapılmak istendiğinde herkesin önünü açacağını söyledi. Sertoğlu, önemli olanın Kıbrıs Türk Futbolunun ileriye gitmesi olduğunu vurguladı.

Sertoğlu, Futbol Federasyonu olarak hep tek vücut olunduğunu belirterek, "Bundan böyle de böyle olacak. Oy veren vermeyen tüm kulüpler futbolu ileriye taşımak için 11 yıldır olduğu gibi bundan böyle de beraber olacağız" ifadelerini kullandı.

Dilek ve Temenniler bölümünde konuşan Özel Tahsin ise Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna bugüne kadar hiç siyaset karıştırılmadığını belirterek, bundan sonra da karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Hasan Sertoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
Gazimağusa'da Suriye Uyruklu 6 Mülteci Tespit Edildi
Gazimağusa'da Suriye Uyruklu 6 Mülteci Tespit Edildi
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim