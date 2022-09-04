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"Futbol için gösterilen duyarlılık okullarımız için de gösterilsin"

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener açıklama yaptı.

04 Eylül 2022 Pazar 12:24
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"Futbol için gösterilen duyarlılık okullarımız için de gösterilsin"


Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, geçen gün Lefkoşa’da yapılan forma tanıtımında Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun 'bakanlık olarak 3 bin adet forma alacaklarını' ifade ettiğine işaret ederek, “Eğitim Bakanlığı tarafından futbol için gösterilen duyarlılığın eğitim sistemimiz, öğrencilerimiz ve okullarımız için de gösterilmesini talep ediyoruz” dedi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Eğitim Bakanlığı yaz boyunca eğitimden tasarruf edeceğini söyleyerek öğretmen haklarını gündeme getirmiş ve öğretmen sayısını azaltmayı hedef olarak belirlemiştir. Geçtiğimiz gün Lefkoşa’da yapılan forma tanıtımında Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da bakanlık olarak 3000 tane forma alacaklarını ifade etmiştir” dedi.

“Bakanlığın formalar için ayıracak 1 milyon 620 bin TL bütçesi var mıdır?” diye soran Gelener, “Eğer ki forma almak için 1 milyon 620 bin TL ayrılabiliyorsa bununla birlikte; Bakanlığın ilkokullara sağlamadığı ve 270 TL olan İngilizce kitaplarından da 6000 tane alınıp okullara gönderilebilir. Bakanlığın bütçe vermediği 100 tane ilkokulumuza kültürel ve sportif faaliyetlerde kullanması için yıllık 16,200 TL bütçe verilebilir. Bakanlığın karşılamadığı, okullar arası düzenlenen spor müsabakalarına katılan okulların öğrenci taşımacılık ücretleri bir yıl boyunca karşılanabilir” ifadelerini kullandı.

“Sn. Çavuşoğlu, BRT ekranlarında ‘Biz, okullarımızın eksiklikleri ile ilgili bilgileri okul idaresinden alıyoruz. Basına yansıyan veya servis edilen konular bizim bilgimiz dışında olan konular değil’ demişti” diyen Gelener, “Yukarıdaki üç başlığında bilgisinde ve ‘ivedi’ olduğunu kabul ederek, Eğitim Bakanlığı tarafından futbol için gösterilen duyarlılığın eğitim sistemimiz, öğrencilerimiz ve okullarımız için de gösterilmesini talep ediyoruz” dedi.

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KTÖSSüleyman Gelener
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