Futbolcular 5 polisi darp etti

Girne’de dün 20 Temmuz Stadı'nda Göçmenköy-Doğan Türk Birliği maçında kırmızı kart gördüğü gerekçesi ile kavga çıkarıp hakemi darp ettikten sonra 5 polisi de darp eden Mahsun Yıldırım, Mehmet Emin Yıldırım, Kemal Yıldırım, Joseph Obidiaso, Kemal Uçaner, Muhammet Yeşilyaylalı mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlıların polis Kemal Berto’nun burnunu kırdığı, üniformasını yırttığını ve küfürler savurduğunu aktardı.
Mahkeme zanlılara ilk etapta 1 gün tutukluluk emri verdi.
Girne Postası
LAN KEMAL HER BOKUN İÇİNDESİN
Örnek olacak bir ceza vermeli
Bunlar sporcumu.ekmek parasının derdinde olan polisin birde burnu kırılsın..ilahim bicez sene yatarlar
zeki , çevik ve AHLAKLI sporcular
1 gün mü???? Yazıklar olsun lazım 3 gün yatsınlar ilk etapta!! Voyvodalar sizi
Bunları kazıklı voyvodaya Teslim etmek lazım gerekeni o yapar