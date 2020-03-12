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Futbolcular 5 polisi darp etti

Girne’de gerçekleştirilen Göçmenköy - Doğan Türk Birliği maçında kavga çıkaran futbolcular 5 polisi darp etti, mahkeme ilk etapta bir gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

12 Mart 2020 Perşembe 10:43
2457 Okunma
Futbolcular 5 polisi darp etti

Girne’de dün 20 Temmuz Stadı'nda Göçmenköy-Doğan Türk Birliği maçında kırmızı kart gördüğü gerekçesi ile kavga çıkarıp hakemi darp ettikten sonra 5 polisi de darp eden Mahsun Yıldırım, Mehmet Emin Yıldırım, Kemal Yıldırım, Joseph Obidiaso, Kemal Uçaner, Muhammet Yeşilyaylalı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlıların polis Kemal Berto’nun burnunu kırdığı, üniformasını yırttığını ve küfürler savurduğunu aktardı.

Mahkeme zanlılara ilk etapta 1 gün tutukluluk emri verdi.

Girne Postası

Anahtar Kelimeler:
GöçmenköyDoğan Türk BirliğiKavgaPolis
Yorumlar
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TC Lİ 2020-03-12 11:11:48

LAN KEMAL HER BOKUN İÇİNDESİN

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Ertaç 2020-03-12 11:19:50

Örnek olacak bir ceza vermeli

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Vatandaş 2020-03-12 12:15:18

Bunlar sporcumu.ekmek parasının derdinde olan polisin birde burnu kırılsın..ilahim bicez sene yatarlar

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:) 2020-03-12 11:08:48

zeki , çevik ve AHLAKLI sporcular

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Antifutbolterorist 2020-03-12 12:46:24

1 gün mü???? Yazıklar olsun lazım 3 gün yatsınlar ilk etapta!! Voyvodalar sizi

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Hadjji yanni 2020-03-12 13:14:47

Bunları kazıklı voyvodaya Teslim etmek lazım gerekeni o yapar

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