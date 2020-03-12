Futbolcular 5 polisi darp etti

Girne’de dün 20 Temmuz Stadı'nda Göçmenköy-Doğan Türk Birliği maçında kırmızı kart gördüğü gerekçesi ile kavga çıkarıp hakemi darp ettikten sonra 5 polisi de darp eden Mahsun Yıldırım, Mehmet Emin Yıldırım, Kemal Yıldırım, Joseph Obidiaso, Kemal Uçaner, Muhammet Yeşilyaylalı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlıların polis Kemal Berto’nun burnunu kırdığı, üniformasını yırttığını ve küfürler savurduğunu aktardı.

Mahkeme zanlılara ilk etapta 1 gün tutukluluk emri verdi.

Girne Postası