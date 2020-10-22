Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 gün daha tutuklu
5 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
“Ya sen ölecen ya Sefa”
“Ya sen ölecen ya Sefa”
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Üzerinden uyuşturucu çıktı

Futbolcular cuma günü “Sahaya” iniyor

Futbolcular Derneği 23 Ekim Cuma günü herkesi Atatürk Stadı’na davet etti

22 Ekim 2020 Perşembe 08:50
802 Okunma
Futbolcular cuma günü “Sahaya” iniyor

Futbolcular Derneği futbolun yeniden başlaması için karar üretemeyen ilgili kurumlara karşı tepkilerini dile getirdi.

Futbolcular Derneği 23 Ekim Cuma günü herkesi Atatürk Stadı’na davet etti.

Yapılacak olan açıklamalarını daha güçlü duyurabilmek için sporun tüm paydaşlarından destek beyan ettiler.

Futbolcular Derneği basın açıklaması şu şekilde:

“Ülkenin her noktasına hitap eden, en büyük sektörlerden biri olan futbolumuzun bu süreçte geldiği son nokta içler acısı durumda olduğumuzu göstermektedir. 2,5-3 aydır futbolla ilgili durumun ne olacağına karar verilememesi ve herhangi bir çözüm bulunamamasını hayretler içerisinde izlemekteyiz.

Hükümet, Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Spor Dairesi, Sağlık Üst Kurulu veya diğer tüm dernek ve federasyonlar, 3 aylık bir zaman geçmesine rağmen temaslı sporların hangi şartlarda veya hangi şekilde oynanacağı çözümünü bulamamaları, çözüm arama yerine birbirleri ile sürtüşmeleri, sadece ülke futbolunu değil, bu sektörden maddi kazanç sağlayan birçok yerel çalışanı da etkilemiş durumdadır.

Sadece geliri futbol sektöründen olan ve evine ekmek götüremeyecek futbolcuları düşünmeden, okul parası karşılığı futbol oynayan gençlerimizin okula dahi yazılamayacağının farkına varmadan 3 aydır hiçbir karar üretemeyen kurumları şiddetle kınıyoruz. Bu durum ülke gençliğine ve spora yapılan çok büyük bir haksızlık olup, ilgili kurumların bir an önce bu yanlıştan dönülmesini ve bizlere futbolumuzu geri vermelerini umuyoruz.

Alınamayan kararlardan ötürü 23 Ekim Cuma günü, saat 14:00’da Lefkoşa Atatürk stadyumunda basın açıklaması yapılacaktır. Tüm başkan, antrenör, futbolcu, hakem, basın mensubu ve sporseverleri bir bütün olmak için desteğe bekliyoruz.

Futbol bir sektördür, bu sektörde hepimizindir”.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 metre yüksekten beton zemine düştü
3 metre yüksekten beton zemine düştü
SENİN: “GEÇMİŞTEN DERSLER ÇIKARARAK ADIM ATILACAK”
SENİN: “GEÇMİŞTEN DERSLER ÇIKARARAK ADIM ATILACAK”
Gündem Kıbrıs'ın konuğu Özdemir Tokel
Gündem Kıbrıs'ın konuğu Özdemir Tokel
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim