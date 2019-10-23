Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...

Galatasaray - Real Madrid: 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, A Grubu'ndaki 3. maçında İstanbul'a Real Madrid'e 1-0 yenildi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren gol, 18. dakikada Kroos'tan geldi. Deplasmanda Club Brugge'ü 5-0 mağlup eden Paris Saint-Germain 9 puanla grupta liderliğini sürdürdü.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:11
Galatasaray - Real Madrid: 0-1

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça; Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel ve Andone 11'i ile çıktı.

Yıldız golcü Falcao, aşil tendonundaki sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Real Madrid'in ilk 11'iyse Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard ve Benzema şeklindeydi.

İspanyol devi, Kroos'un golüyle maçı kazanırken, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Sarı Kırmızılılar topa yüzde 55 oranında sahip olurken, Real Madrid şutlarda 26-11, kaleyi bulan şutlarda ise 12-3 üstünlük sağladı.

Galatasaray'ın kalecisi Muslera maçı 12 kurtarışla tamamladı.

İspanyol basınında, 13 kez Avrupa şampiyonu olan Real Madrid'in, Galatasaray'a yenilmesi halinde Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın görevine son vereceği yolunda haberler yayımlanmıştı.

Yazın transferde yaklaşık 347 milyon euro harcayan Real Madrid sezona istediği başlangıcı yapamamıştı. Real Madrid, La Liga'da Barcelona'nın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Paris Saint-Germain ve Real Madrid, 4. maçlarını kazanırsa tur atlayacak

A Grubu'ndaki ilk 3 maç sonunda Paris Saint-Germain'in 9, Real Madrid'in 4, Galatsaray ve Club Brugge'ün 1'er puanı var.

Grupta 4. maçlar, 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Galatsaray deplasmanda Real Madrid ile Paris Saint-Germain sahasında Club Brugge ile karşılaşacak.

Paris Saint-Germain ve Real Madrid, 4. maçlarını kazanmaları halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Şampiyonlar Ligi'de 8 grupta ilk iki sırayı alan takımlar tur atlayacak.

Grup üçüncüleri UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ederken, sonuncular elenecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayReal Madrid
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güler’in istinaf kararı açıklandı
Güler’in istinaf kararı açıklandı
Alsaqer tutuksuz yargılanacak
Alsaqer tutuksuz yargılanacak
Noman Ali ceza evine gönderildi
Noman Ali ceza evine gönderildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim