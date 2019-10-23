Galatasaray - Real Madrid: 0-1

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça; Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel ve Andone 11'i ile çıktı.
Yıldız golcü Falcao, aşil tendonundaki sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Real Madrid'in ilk 11'iyse Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard ve Benzema şeklindeydi.
İspanyol devi, Kroos'un golüyle maçı kazanırken, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.
Sarı Kırmızılılar topa yüzde 55 oranında sahip olurken, Real Madrid şutlarda 26-11, kaleyi bulan şutlarda ise 12-3 üstünlük sağladı.
Galatasaray'ın kalecisi Muslera maçı 12 kurtarışla tamamladı.
İspanyol basınında, 13 kez Avrupa şampiyonu olan Real Madrid'in, Galatasaray'a yenilmesi halinde Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın görevine son vereceği yolunda haberler yayımlanmıştı.
Yazın transferde yaklaşık 347 milyon euro harcayan Real Madrid sezona istediği başlangıcı yapamamıştı. Real Madrid, La Liga'da Barcelona'nın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.
Paris Saint-Germain ve Real Madrid, 4. maçlarını kazanırsa tur atlayacak
A Grubu'ndaki ilk 3 maç sonunda Paris Saint-Germain'in 9, Real Madrid'in 4, Galatsaray ve Club Brugge'ün 1'er puanı var.
Grupta 4. maçlar, 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Galatsaray deplasmanda Real Madrid ile Paris Saint-Germain sahasında Club Brugge ile karşılaşacak.
Paris Saint-Germain ve Real Madrid, 4. maçlarını kazanmaları halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.
Şampiyonlar Ligi'de 8 grupta ilk iki sırayı alan takımlar tur atlayacak.
Grup üçüncüleri UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ederken, sonuncular elenecek.