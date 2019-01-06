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Galatasaray, yıldız isim için transfer teklifini yaptı

06 Ocak 2019 Pazar 17:03
Galatasaray, yıldız isim için transfer teklifini yaptı

Forvet için gündemine birçok isim alan Galatasaray ile transfer iddiaları devam ediyor. 

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Galatasaray teklifini yaptı

Sarı-kırmızılılar, Benfica’nın satış listesine koyduğu 27 yaşındaki futbolcu Facundo Ferreyra için 500 bin euroluk bir kiralama teklifi yaptı ve Portekiz ekibinin cevabını beklemeye başladı.

Facundo Ferreyra bir adım öne çıktı

Facundo Ferreyra bir adım öne çıktı

Star'da yer alan habere göre; Galatasaray, golcü transferinde Demba Ba’nın yanı sıra alacağı ikinci isim için Facundo Ferreyra’yı bir adım öne çıkardı.

Sezon sonuna kadar 1.5 milyon Euro

Sezon sonuna kadar 1.5 milyon Euro

Benfica’dan yılda 3 milyon euro kazanan ve bu nedenle kulübünün satış listesine koyduğu Arjantinli oyuncu için devreye giren Galatasararay kulübüne 500 bin euro, Ferrerya’ya da sezon sonuna kadar 1.5 milyon euro teklif etti.

Teklif cazip geldi

Ferreyra’ya “Sezon sonuna kadar kiralık olarak oyna, performansından memnun kalırsak bonservisini alır ve ücret için de yeniden masaya otururuz” teklifi yapıldı.

Galatasaray, Benfica'nın cevabını bekliyor

Galatasaray, Benfica'nın cevabını bekliyor

Fransız ekibi Nice’in de istediği 27 yaşındaki golcünün Sarı-Kırmızılı takımdan gelen teklifi daha cazip bulduğu kaydedildi. Aslan şimdi Benfica’nın vereceği cevabı bekliyor.

Kafa toplarında hakim

Kafa toplarında hakim

Bu sezon sadece 7 maça çıkabilen ve 1 gol atabilen Arjantinli forvet, geçen sezon Shakthar Donetsk’te geçirdiği performansı aratıyor. Ferreyra, geçen sezon Ukrayna Ligi’nde 30 maçta 21 gol kaydetmişti.

Asist özelliğiyle de dikkat çekiyor

1.86 boyundaki oyuncu kafa toplarına hakim, ceza sahası çizgisi civarında kaleye etkili şutlar atabilen bir oyuncu, asist özelliği de dikkat çekiyor.

Gomis gitti, Eren çare olamadı

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Gomis gitti, Eren çare olamadı

Bafetimbi Gomis'in ayrılmasının ardından gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Eren Derdiyok çare olamamıştı. 

Ayrılığı Terim açıklamıştı

Ayrılığı Terim açıklamıştı

Geride bıraktığımız günlerde Galatasaray, Eren ile de yolları ayırdı. Bu açıklama, teknik direktör Fatih Terim tarafından bizzat yapılmıştı.

Galatasaray forvete 2 transfer yapacak

Forvet hattındaki boşluğu doldurmak isteyen Galatasaray, bu mevkiye 2 transfer gerçekleştirmek istiyor.

Alan Carvalho transferi...

Alan Carvalho transferi...

Alan Carvalho'nun adı sıkça Galatasaray ile anılmış ve futbolcuyla 3.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandığı gündeme gelmişti.

Antalya kampına yetişemiyor

Antalya kampına yetişemiyor

Alan Carvalho'nun Antalya kampına yetişemeyeceği ve 10 Ocak tarihinden sonra Galatasaray’a imza atmak için İstanbul’a geleceği ifade edildi.

Terim kampta yer almasını istedi ama...

Terim kampta yer almasını istedi ama...

Bilindiği gibi Fatih Terim, Alan'ın kampa katılmasını çok önemsiyordu. 

Demba Ba haber yolladı

Demba Ba'nın da Galatasaray'a haber yolladığı ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Beşiktaş ve Göztepe'de oynamıştı

Beşiktaş ve Göztepe'de oynamıştı

Senegalli golcü Demba Ba, daha önce ligimizde Beşiktaş ve Göztepe formalarını da terletmişti.

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Galatasaray
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