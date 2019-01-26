Game Of Thrones’un efsanevi oyuncusu HODOR Thrones Club’ta!

Bu kış sezonunda muhteşem tasarımıyla ve yaptığı birbirinden farklı organizasyonlarla Mağusa eğlence hayatına bomba gibi düşün Thrones Club, dünya yıldızlarını birer birer adamıza getirmeye devam ediyor. Dünyanın en çok izlenen dizisi olandan gelen adıyla eğlence severlerle kasım ayında buluşan Thrones Club, dizinin efsanevi oyuncusu Hodor olarak bilinen başarılı Dj Kristian Nairn’i bu cumartesi adamıza getiriyor. Dizideki başarılı rolleriyle hafızalara kazınan Hodor karekterini canlandıran başarılı Dj, Rave of Thrones konseptiyle Thrones Club’ta kabine geçecek. Dj Kristian Nairn, dizi temalı sahne prodüksiyonuyla hafızalardan silinmeyecek canlı performansıyla bu cumartesi Mağusada hayranlarına tarihi bir gece yaşatacak...