Garabli: "Pazarcı esnafı Harmancı'nın kölesi değildir!"

GÜNDEM KIBRIS

Senelerdir pazar günü kurulan ve yapılan pazar, pazarcılar tarafından Cumartesi gününe alınması istendi. Yenal Garabli, Gündem Kıbrıs Web TV'de Cüneyt Oruç'a bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Garabli'nin açıklaması şu şekilde:

Pazarları kuran pazar esnafıyız. Yaklaşık 1 buçuk ay önce Kemal Şener aracılığı ile pazar günlerinin cumartesi günü olması ile ilgili bir istekte bulunduk. Çünkü pazarcılar, yıllardır pazar günlerini evlerinde geçiremiyor bu da bizim sosyal hayatımızı oldukça etkiliyor. 3 ay boyunca pazarları evde kalmak, ailemizle vakit geirmek hoşumuza gitti. Bizde bunu bilinci ve hevesiyle bunu istedik Sonuçta bu işimiz, geçinmemizde gerek. Bu isteğimiz kabul gördü, pazar artık Lefkoşa'da Salı ve Cumartesi kurulacak dendi. Tek hedefimiz ve isteğimiz ailelerimizde evimizde olmak. Biz de Lefkoşa pazarını kaybetmek istemiyoruz, çünkü ekmek paramız.

HARMANCI GÖZÜNÜ YUMDU

Harmancı'nın tanıtım yapacağı gün geldi ve gittik. Masasını kuran Harmancı, bizi masasına bile davet etmedi. Bu durum hiç önemli değil bu onun saygısını gösterir. Yapılan bir anket oldu fakat Harmancı, 10 kişinin Pazar günü yapılmasını isterken, 60 kişi ise Cumartesi günü yapılmasını istedi. Fakat Harmancı, gözünü yumarak bu kararı es geçti.