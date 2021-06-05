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Garaj içindeki bakır eşyaları çaldı

05 Haziran 2021 Cumartesi 10:12
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Garaj içindeki bakır eşyaları çaldı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

12.05.2021-04.06.2021 tarihleri arasında Yiğitler’de, Mustafa SOYKUT’a ait ikametgahının avlusu içerisinde bulunan garaj içerisinden 3 adet bakır kazan, 3 adet bakır tepsi, 1 adet bakır tencere kapağı, 1 adet demirden mamul terazi ve teraziye ait çeşitli kilogramdaki 4 adet terazi ağırlığı, bir adet demir kantar, 1 adet tartı aleti ve 1 adet süt tartı aleti çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen İ.D.(E-25) tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada, İ.D.’nin çalmış olduğu bakır kazan ve tepsileri Haspolat’da faaliyet gösteren hurda alım satımı yapan bir iş yerine 1100 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Meselede bağlantısı olduğu tespit edilen G.T.(E-25) aranmakta olup;soruşturma devam etmektedir.

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