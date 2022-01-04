Künye
Kıbrıs 14
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye...
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya çalışırken yakalandı
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya...
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
banner107

Garber, Birkan Uzun’un ailesine başsağlığı diledi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber, kayak kazasında hayatını kaybeden Birkan Uzun’un ailesine başsağlığı diledi.

04 Ocak 2022 Salı 19:13
0 Okunma
Garber, Birkan Uzun’un ailesine başsağlığı diledi
banner108

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Oregon Amerika’da kayak kazasında hayatını kaybeden genç dağcı Birkan Uzun’un ailesinin isteği üzerine, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber’e mektup göndererek, Uzun’un ölümü konusunda ABD yetkililerinin yürüttüğü soruşturmanın sonucu hakkında bilgi istedi. 
ABD Büyükelçisi Judith Garber ise bugün gönderdiği yanıtta, Birkan Uzun hakkında; “Açıkçası, yaşama ve macera hevesiyle dolu bir bireydi. Eminim birçok kişiye ilham kaynağı oluşturuyordu” ifadelerini kullandı. 
Büyükelçi Garber yanıtında; en derin taziyelerinin Birkan Uzun’un ailesine iletilmesini rica ederek Büyükelçilik’in, soruşturmanın durumu hakkında bir güncelleme için Oregon’daki ilgili kolluk kuvvetlerinden bilgi isteyeceğini bildirdi. 
Cumhurbaşkanlığı, Birkan Uzun’un naaşının ülkeye getirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
676'sı yerel, 700 pozitif vakaya rastlandı
676'sı yerel, 700 pozitif vakaya rastlandı
Tıp-İş: Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde poliklinik hizmeti verilmeyecek
Tıp-İş: Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde poliklinik hizmeti verilmeyecek
Yılbaşı Döneminde Ercan Havalimanı’nı 41 Bin 161 Yolcu Kullandı
Yılbaşı Döneminde Ercan Havalimanı’nı 41 Bin 161 Yolcu Kullandı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim