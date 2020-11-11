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Gardiyanın cezası belli oldu

Merkezi cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan zanlı Hüseyin Mehmetoğlu teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Kasım 2020 Çarşamba 16:49
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Gardiyanın cezası belli oldu

Merkezi cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan zanlı Hüseyin Mehmetoğlu teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı.

Polis, zanlı Hüseyin Mehmetoğlu’nun 03.11.202 tarihinde Narkotik tarafından alınan bilgide cezaevinde gardiyan olan zanlının cezaevine yüklü miktarda hap getireceğinin bilgisinin alındığını söyledi.

Polis, zanlının 21.00’de nizamiye giriş kapısından cezaevine giriş yaptığı esnada üzerinde yapılan aramada, sırt çantasının içinde ve siyah renk yırtık eldivenin parmaklarının içine yerleştirilmiş 150 adet uyuşturucu olduğuna inanılan Hap bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde, cezaevinde uyuşturucu madde suçundan hükümlü tutuklu bulunan Esat Cabbar Gözalıcı’nın yönlendirmesiyle Mağusa’da aranan bir kişiden aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının cep telefonundaki İş cep uygulamasında yapılan kontrolde Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında aranan bir kişiden 3 bin 473 TL para akışı olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis,  zanlının uyuşturucu içeren hapları tasarruf etme izni olmadığını ve işini kaybetme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, yargılanmaktan kaçabileceğinden tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı itiraz etti ve teminat duruşması gerçekleşti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının Uyuşturucu madde içeren hap alma ve tasarruf, Cezaevine yasaklı eşya sokmak ve Görevini kötüye kullanmak suçlarından yargılanacağına değindi.

Sağer, devlet tarafından kendisine maaş verilen zanlının, bir tutukluya para karşılığı uyuşturucu içerdiğine inanılan hap sokmasının ciddi olduğunun altını çizdi.

Sağer, duruşma neticesinde tüm hususlara değinip, sanığın yargılanıncaya değin, 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 

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